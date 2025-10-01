Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli ve esnafa yönelik iyileştirme mesajlarının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken açıklama ve uyarılar geldi. Erdursun, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara ilişkin önemli noktalara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda yaptığı konuşmada enflasyon ve bütçe hedeflerine değindi. Erdoğan, “Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu bu yılın sonunda yüzde 30’un altına, 2026 yılında ise yüzde 20’nin altına indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Erdoğan, bütçe açığının milli gelire oranını bu yıl yüzde 3,6’ya indirmeyi öngördüklerini ifade ederek, “2025 yılını milli gelire oranla sadece yüzde 1,4’lük cari açıkla kapatmayı ümit ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren Erdursun, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 31 seviyesinde açıklanabileceğinin altını çizdi. Erdursun, “Emekliler yüzde 16,57’lik enflasyonu aldıkları için diğer 6 ayın farkını alacaklar. Temmuzdan itibaren yıl sonu yüzde 10-12 zam fazlası olmaz. Asgari ücret zammı ise yüzde 20 kadar olur, yüzde 25’e çıkılabilir ama çok sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Erdursun, yapılacak zamların alım gücünü yükseltmediği sürece vatandaş tarafından hissedilmeyeceğini vurguladı. “Asgari ücrete zam gelse de, enflasyon sıfıra düşse de alım gücü yükselmediği için bu zamlar hissedilmeyecek” diyen Erdursun, fiyat artışlarının devam ettiğine dikkat çekti.

Emekli maaşlarına yönelik de değerlendirme yapan Erdursun, “Emekli maaşına seyyanen zam, intibak yapılmazsa en fazla yüzde 10-12 zam yapılır. Bu da çalışanlar ve emekliler açısından zorluklara neden olur” uyarısında bulundu.