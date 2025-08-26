Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı; 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul görüldü.

Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması bildirildi

Alınan Diğer Kararlar

Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi,

Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,

Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi,

Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması,

Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı,

kararı alındı.