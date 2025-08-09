Memur Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, şube başkanlarıyla bir araya gelerek devam eden toplu sözleşme sürecini değerlendirdiklerini bildirdi.

Şerefli, yaptığı açıklamada, toplu sözleşme sürecinin çalışanlar ve emekliler açısından olumlu sonuçlar doğurması gerektiğini belirtti.

Şerefli, şu ifadeleri kullandı: “Geçmiş kayıpların giderildiği, çalışan ile emekli ücret aralığının kapatılması için adım atıldığı, refah payının verildiği ve alım gücünü artıracak istenen yüzdelik zammın sağlandığı bir toplu sözleşme olmasını temenni ediyor süreci yakından takip ediyoruz.”