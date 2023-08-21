7. Dönem Toplu Sözleşmeyi gündeme alan Memur-Sen 39. İl Temsilcileri Toplantısına, Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli de katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kritik bir zamanda önemli bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Toplu sözleşmede son kavşağa girdik. Sizlerin de kamuoyunda takip ettiğiniz gibi bu dönemki toplu sözleşmede 967 talep masada ve böyle bir zeminde müzakere süreci ister istemez uzun sürüyor. Ön müzakere ile müzakere sürecinin birleştiği geleneğin dışına çıkıldığı bir dönem oluyor. Gelinen nokta itibariyle her talebi tek tek masada görüştük. Hizmet kollarında önemli bir aşamaya gelindi. Şu ana kadarki zamanı özellikle son günlerde verimli bir şekilde kullandık. Masa doğal olarak stresli geçiyor” ifadelerini kullandı.

Yalçın, 4688 sayılı yasanın baştan sona ele alınmasına ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi: “Önümüzdeki yıl bunu çalışma konusunda prensipte anlaşmış durumdayız. Diğer taleplerimizle ilgili ciddi görüşmelerimiz oldu ve sonuç almak için ısrarımız sürüyor. Biz bu süreçte eylem ve söylemlerimizin dışında diplomasi boyutuyla kritik dokunuşlar yaptık.”

Memur-Sen İl Temsilcilerinin de tek tek söz alarak görüşlerini belirttiği toplantıda; enflasyonist ortamda kamu işvereni tarafından verilen teklif ve bu teklife karşı hizmet kollarındaki kazanımların önemli olduğu görüşü istişare edildi. Haber Merkezi