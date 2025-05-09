Vefat haberini, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın duyurdu.

Zübeyir Yetik, aynı zamanda Memur-Sen'in Onursal Genel Başkanıydı. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "Sendikal mücadelemizin öncülerinden, Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanlıkları'nı üstlenmiş, onurlu bir dava yolculuğunun öncüsü, Onursal Genel Başkanımız, kıymetli büyüğümüz edebiyat dünyasının saygın isimlerinden Yazar Zübeyir Yetik Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mütevazılığı ve kararlı duruşuyla örnek olan merhum Yetik’e Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına ve Memur-Sen camiamıza başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz" denildi.

ZÜBEYİR YETİK KİMDİR?

Zübeyir Yetik, 1941 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Ceylanpınar’da, ortaokulu Siverek'te, lise eğitimini ise Urfa’da tamamladı. Ardından Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam etti, ancak eğitimini Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde işletme programını bitirdi.

Gazetecilik kariyerine 1958 yılında yerel bir gazetede şiir yazarak başlayan Yetik, İzmir ve Ankara'da çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. 1974 yılında Milli Gazete’nin Genel Yayın Müdürlüğü’ne getirildi ve 1984’e kadar köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek ile birlikte çalıştı ve Çığır Yayınları'nın kurulmasına öncülük etti.

Zübeyir Yetik, aynı zamanda Urfa'da çeşitli sivil toplum kuruluşları kurarak yerel topluma katkıda bulundu. Türkocağı Urfa Şubesi, Urfa İlim ve Fikir Yayma Cemiyeti ve Harran Üniversitesi Kurma Derneği gibi kuruluşların yönetiminde yer aldı.

ESERLERİ VE KATKILARI

Zübeyir Yetik, yazın dünyasında pek çok esere imza atmıştır. Yayınlanan eserleri arasında Dörtlükler, Aksiyon-Ahlak-Ekonomi, Ak Elif, İslâm Savaşçısı’na Notlar, İnsanın Serüveni, Şeytan, Nemrut, Karun ve İmam Şamil gibi kitaplar yer almaktadır. Ayrıca çeşitli ansiklopedilerde makaleleri yayımlanmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Zübeyir Yetik’in vefatı, eğitim, sendikal ve düşünsel camiada büyük üzüntüye yol açtı.