Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifine ilişkin, "Bu son teklif falan olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla, bu durumla asla çalışma barışı olmaz" ifadelerini kullandı.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim devam ediyor.

Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan ile toplandı.

Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığındaki Kamu İşveren Heyeti, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin son teklifini sendikalara iletti. Buna göre 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027 ilk altı ayı için 4 ve ikinci altı ay içinse yine yüzde 4 teklif edildi.

"Adres Doğru Ama Miktar Yanlış Demiştik”

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından verilen teklifi değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sayın Bakanın bize az önce sunduğu 10 artı 6 teklifin üzerine 2 puan ekleyerek 11 artı 7 diye 2026 yılını, 2027'yi ise 4 artı 4 bırakıyoruz diyerek, bin lira taban aylığa zam teklifini ise geçenlerde bir açıklamayla yapmıştı. Böyle bir şey olmaz. Adres doğru ama miktar yanlış demiştik. Bu rakamlarla bu son teklif diyor. Böyle bir şey olamaz. Bu son teklif falan olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla, bu durumla asla çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez ve bu da milletimizi olumsuz ettiler. Buna kimse fırsat vermemeli, kimse buna sebep olmamalı" dedi.