Memur-Sen ve bağlı sendikalar, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde, %50'lik zam teklifine karşı Anadolu Meydanı'nda miting gerçekleştirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Açıkladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, mitingde yaptığı konuşmada, sunulan teklifin beklentileri karşılamadığını ifade etti. Yalçın, "Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmanın yolu, kamu işvereninin sözleşme masasına sağlam bir teklifle gelmesidir." dedi.

Pankartlar Dikkat Çekti

Etkinlikte Memur-Sen üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanarak, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Anadolu Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atıldı ve "Noterlik yapan hakeme hayır", "Öğretmene değer, her şeye değer" gibi pankartlar tutuldu.

Bakanlık Önünde İkna Etmeye Çalışıldı

Mitingin ardından, Yalçın ve diğer sendika liderleri, Dikmen Caddesi'ndeki Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüyerek buradaki yetkililere taleplerini iletti. Yalçın, burada da kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliğine vurgu yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan Tepki

Diğer yandan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de Anıtpark'ta bir araya gelerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüdü. Genel Başkan Orhan Yıldırım, mitingde yapılan basın açıklamasında mevcut zammı kabul etmediklerini belirtti.

