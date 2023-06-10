Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli, “Hakkın, alın terinin, emeğin ve emekçinin değerini savunmak ve hak ettiği noktaya taşımak için Mehmet Akif İnan ve yol arkadaşları tarafından kurulan Memur-Sen Konfederasyonu çeyrek asrı aşıp yarım asra uzanan yolculuğunda 28 yaşına girdi” dedi.

“ÇÖZÜM ODAKLI OLDUK”

Şerefli açıklamasında şöyle konuştu; “Değerlerin ve mukaddesatın örselendiği, hakir görüldüğü bir zamanda M. Akif İnan ve yol arkadaşlarının insana değer, emeğe güç kazandırmak adına sendikal hayata kazandırdığı Memur-Sen, birlerle başlayan bu kutlu yolculuğunda milyonların gür sesi oldu. Kökleri kadim medeniyetimizin derinliklerine uzanan Memur-Sen, ideolojilerden bağımsız; öznesi ve önceliği insan, yönü adalet, özgürlük ve hakkaniyet olan, erdemli, akademik ve çözüm odaklı hizmet sendikacılığının öznesi oldu. Çeyrek asrı aşan mazisiyle Memur-Sen, insan olma erdemini küçülten, milli iradeyi yok sayan, eğitim, inanç ve çalışma özgürlüğünü turnikelere mahkum eden, emeği sömürenlerin karşısında çelikleşen iradenin adıdır. Memur-Sen, 28 Şubat’ı tarihin çöp tenekesine atan, 27 Nisan’ın karşısında millet iradesinin yanında duran, 15 Temmuz işgal ve darbe girişiminde meydanları hainlere dar eden millet iradesinin mücessem halidir.”

Gelir dağılımındaki korkunç adaletsizliğe karşı emeğin yanında saf tuttuklarını, mazlumların, mağdurların ve emek kesiminin sesini yükselttiklerini belirten Şerefli, “Zalimin adı fark etmeksizin Kudüs’te, Arakan’da, Suriye’de, Doğu Türkistan’da; emperyalizmin, despotizmin, vahşetin karşısında insanlığın ortak vicdanı olduk. Emek ve hak mücadelesini ‘yerelden evrensele soylu mücadele’ ilkesi ve emeğin küresel dayanışması perspektifiyle 130 ülkeden 200 emek örgütüyle çalışmalar yürüttük ve beş kıtada varlık gösteren küresel bir dayanışma platformuna dönüştük. 25 ülkeden 33 konfederasyonun mutabakatıyla İstanbul’da 25 milyondan fazla emekçinin temsil edileceği Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) kuruluşuna öncülük ettik. Milletimize ve insanlığa olan vefamız gereği ülkemizde ve dünyada yaşanan afet ve felaketlere bigâne kalmadık, mağdurların yardımına koştuk. Sel, deprem ve yangın gibi tüm felaketlerde elimizi taşın altına koyduk. Tüm Türkiye’yi derinden yaralayan 6 Şubat depremlerinde ‘Şimdi Dayanışma Zamanı’ diyerek 270 kişilik Memur-Sen Arama Kurtarma ekibimizle, 11 milyon 750 bin TL nakdi yardım, 159 TIR acil ihtiyaç malzemesi ve 500 çadırlık ayni yardımlarla depremzedelerimizin yanında yer aldık” diye konuştu. Ahmet Ayverdi