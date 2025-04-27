AKP, TBMM'ye sunduğu yeni yasa teklifiyle kamu personel alımlarında köklü değişiklikler getirmeyi hedefliyor. Teklif, memur alımında yaş sınırından uzman istihdamına kadar birçok alanda önemli düzenlemeler içeriyor.

AKP yönetimi, kamu personel alımlarına ilişkin köklü değişiklikler getiren bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olarak bilinen yasa teklifi, kamudaki çeşitli işleyişlere yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.

Teklifin kabul edilmesi durumunda, kamu kurumlarında istihdam edilen memurların seçimi ve yerleştirilmesiyle ilgili bazı kurallar değişecek. Öne çıkan düzenlemeler arasında şu başlıklar yer alıyor:

Yaş Sınırı: Kamu kurumlarına alım yapılacak mesleklere özel yarışma sınavlarına katılacak adaylar için 35 yaş üstü sınırı getirilecek.

Uzman İstihdamı: Uzman yardımcıları, başarısız olmaları durumunda uygun kadro veya pozisyonlara atanacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi Düzenlemesi: Başkanlık, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek.

Vergi Denetimi: Görevden ayrılan vergi denetçileri, üç yıl boyunca daha önce denetledikleri mükelleflerle ilişki kuramayacak.

TRT Düzenlemeleri: TRT Yönetim Kurulu, özel hukuk hükümlerine tabi şirketler kurabilecek ve bu şirketlerin ihaleleri Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Siyasi Tarafsızlık: Kamu İhale Kurumu üyelerinin, herhangi bir siyasi partiyle bağlantısı olmaması gerekecek.

Yasa teklifinin, kamu personel alımındaki mevcut düzenlemeleri büyük ölçüde değiştireceği belirtiliyor. Teklifin kabul edilmesiyle, kamu kurumlarında daha şeffaf ve düzenli bir işe alım süreci hedefleniyor.