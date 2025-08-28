Memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması da kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

2025’te Zamlar Ne Olmuştu?

2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam olmuştu.

Memurlar Artık Ne Kadar Maaş Alacak?

Memurlar yeni zamla birlikte ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. Temmuz ayı enflasyonu ve Ocak-Temmuz 2026 tarihileri arası resmi olmayan zam teklifi yüzde 11'e göre memur ve memur emeklisinin zam oranı şu anda yüzde 7.89 seviyesinde.

Ocak Ayında Açıklanacak

Temmuz ayı enflasyon verisi ve toplu sözleşme zammı kapsamında hesap yapılmıştır. Tam maaşlar Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak.