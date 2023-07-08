Zonguldak il temsilcisi Barış Fidan ve il yönetim kurulu üyeleri Atatürk Devlet Hastanesi önünde maaş zamlarına karşı eylem yaparak basın açıklaması yaptılar.

Yozgat ’da ise Anadolu Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Adem Altuntaş, Yozgat il temsilciliği ve yönetim kurulu üyeleri ile sağlık çalışanlarının katıldığı büyük bir eyleme imza atarak basın açıklaması yaptılar.

Anadolu Sağlık Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu; Genel Başkan Necip Taşkın, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Demirel, Ankara Üniversiteler Şubesi Yönetim Kurulu ve sendika üyeleri Ankara Ulus Meydanında memur ve emeklilere yapılan maaş zamlarını protesto ederek insanca yaşayacakları bir ücretlendirme politikasına geçilmesini istediler.

Anadolu Sağlık Sen Genel Merkezi, Yozgat ve Zonguldak il temsilcilikleri yaptıkları ortak açıklamada özetle şunları ifade ettiler; “Memura ve emekliye yapılan yüzde 17.55 oranındaki zam, zam değildir. Lütuf gibi sunulan bu zam onurumuzu incitiyor. Anadolu Sağlık Sen olarak, ekonomik şartların memur ve memur emeklilerinin yaşamını zorlaştırdığı dikkate alınmadan memura lütuf gibi sunulan Temmuz zammının memurların onurunu incittiğini bir kez defa haykırmak istiyoruz. Ne yazık ki seçim öncesinde verilen sözlerin unutulduğunu ve memurun kaderiyle baş başa bırakıldığını görüyoruz. Sağlık çalışanları olarak, enflasyon karşısında her geçen gün yoksullaşıyoruz. İnsansa yaşayabileceğimiz bir ücretlendirme ve vergilendirme sistemine geçilmesini istiyoruz. Memurun ücret ve vergilendirme politikasında yaşanan adaletsizliğin haksız ve şuursuz bir eşitsizliğe de neden olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar; devlet memurlarının itibarlı olmaları gerektiğini, bunu sağlayacak olanın ise devlet olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Memurun itibarını zedeleyecek, ev sahibinin karşısında boynunu büktürecek, kasaptan, manavdan kaçmasına, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyememesine yol açacak sadaka gibi ücreti istemiyoruz. Çocuklarımızın yüzüne bakabilmeyi istiyoruz. İnsan onuruna yakışır bir yaşamı özlüyoruz ve onurumuzla yaşamak istiyoruz. 12 yıldır yetkiyi elinde bulunduran Memur Sen ile onun küçük ortağı Kamu Sen peş peşe açıklama yapıyorlar; “biz bu zammı kabul etmiyoruz!” Memur ve emeklilere reva görülen bu zam sarı sendikaların sayesinde alınmıştır! Memur ve memur emeklileri ekonomik büyümeden pay alamadıkları gibi Sarı Sendikaların sayesinde maaşları da buz gibi eriyip gidiyor. Memur ve memur emeklilerinin refahı bugüne kadar artmadığı gibi 7. Defa yapılacak olan Toplu Sözleşme görüşmelerinden de umudumuz yok. Memur ve memur emeklilerinin ücretleri enflasyon karşısında eridi, satın alma güçleri düştü ve yoksullaştılar. TÜİK’in verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2022’de yüzde 5,6 büyüdü. Emeğin milli gelirden aldığı pay ise düşmeye devam ediyor. Bu arada vergi kesintileri nedeniyle memurun eline geçen ücrette düşmeye devam ediyor. Dolaylı vergilerdeki artış da memurun daha fazla vergi vererek ücretinin düşmesine ve dolayısıyla satın alma gücünün düşmesine neden oluyor. Enflasyon artıyor ama maaşlara reel artış yapılmıyor. 22 bin lira olarak açıklanan en düşük memur maaşları ise (memurun bekâr olması halinde) büyükşehirlerde kira, elektrik, doğalgaz ve ulaşımı ancak karşılayabiliyor. Hâlbuki seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanı, en düşük memur maaşının en düşük kamu işçisinin ücretinden aşağı olmayacak şekilde düzenleneceğini belirtmiş ve memur maaşlarındaki bu artışın otomatik olarak memur emeklilerine de yansıyacağını söylemişti. Ancak TBMM’ne sunulan Kanun teklifinde emeklilerle ilgili bir düzenleme yer almıyor. Dolayısıyla TBMM’ne sunulan Kanun teklifi bu haliyle eksiktir ve eşitsizliğe ve büyük bir adaletsizliğe yol açmaktadır. Bunun Meclis’te acilen düzeltilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi emeklilik maaşlarına yansıtılmayan 8077 TL seyyanen zam yapılmıştır. Hâlbuki taban aylığa yansıtılmış olsa emekli maaşlarına da yansıyacak ve emeklilerimiz ciddi anlamda rahatlayacaklardır. Ücretler konusunda, Sayın Cumhurbaşkanı’nın seçim öncesi verdiği sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın iki gün önce yaptığı açıklamada, Bakanlara talimat verdiğini ve emekliler içinde bir düzenleme yapılacağını söylemesi sevindiricidir, ancak asgari geçim ve hayat şartlarını kolaylaştırmadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Memur ve memur emeklilerine lütuf gibi verilen bu zamları kesinlikle kabul etmiyor ve yoksulluk sınırının üstünde ücret verilmesini talep ediyoruz.”

Basın açıklaması olaysız bir şekilde sona erdi. Katılımcılara teşekkür edildi. Haber Merkezi