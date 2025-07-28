Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar, yeni müşteri kazanımı kapsamında memur, emekli ve işçilere yönelik sıfır faizli ve taksitli ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurdu. Faizsiz kredi tutarları bankalara göre değişiklik gösterirken, toplamda 90 bin TL’ye kadar kredi fırsatları sunuluyor. Kampanyalara katılmak isteyenler için başvurular başladı.

İşte bankaların güncel faizsiz kredi kampanyalarına ilişkin detaylar:

QNB Finansbank

QNB Finansbank, yeni müşterilere özel olarak toplamda 85 bin TL’lik sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında:

60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi,

25.000 TL’ye kadar ise 3 ay vadeli taksitli nakit avans kullanılabiliyor.

Enpara (QNB Finansbank Dijital Şubesi)

Enpara.com’un kampanyası, dijital bankacılık hizmeti kapsamında sunuluyor:

Toplamda 60.000 TL'lik sıfır faizli ihtiyaç kredisi,

6 aya varan vade imkânı,

Hiçbir masraf veya ek ücret talep edilmiyor.

Akbank

Akbank da yeni müşteri kampanyasıyla faizsiz kredi veren bankalar arasında yer aldı:

65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli sıfır faizli ihtiyaç kredisi,

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli taksitli nakit avans seçeneği mevcut.

Türkiye İş Bankası

İş Bankası'nın sıfır faizli kredi kampanyası şu şekilde yapılandırıldı:

30.000 TL’ye kadar 1 ay vadeli ek hesap,

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli taksitli nakit avans,

Toplamda 55.000 TL'ye kadar faizsiz destek sunuluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, mobil uygulama üzerinden hesap açmaları gerekiyor. Şube kanalıyla yapılan hesap açılışlarında kampanya geçerli değil.

Garanti BBVA

Garanti BBVA’nın sunduğu sıfır faizli kredi paketi:

50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi,

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli taksitli nakit avans,

Toplamda 75.000 TL’ye kadar sıfır faizli destek sağlanıyor.

Bu kampanya yalnızca yeni müşteri olacak bireyler için geçerli.

DenizBank

DenizBank’ın sunduğu kampanya da yeni müşterilere özel olarak duyuruldu:

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi,

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli taksitli nakit avans,

Toplamda 50.000 TL’lik faizsiz kredi imkânı sunuluyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Kampanyalardan yararlanabilmek için bazı temel koşullar bulunuyor:

Başvuru yapılacak bankada daha önce hesap açılmamış olması gerekiyor.

Kampanyalar sadece yeni müşteri kazanımı kapsamında geçerli.

Hesap açma işlemleri bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapılmalı. Şube üzerinden yapılan başvurular bu kampanyalara dahil edilmiyor.

Vatandaşlar, faizsiz kredi fırsatlarından yararlanmak için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Kampanyaların belirli bir süreyle sınırlı olabileceği belirtilirken, başvuru yapmadan önce güncel koşulların bankalar tarafından kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.