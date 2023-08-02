Üniversite tercihlerinde adayların dikkat etmeleri gereken noktaları anlatan uzmanlar, “Tercihlerinizi sıralamadan, memnuniyet sıralamalarına bakın” dedi.

3,5 milyon aday öğrencinin girdiği Yükseköğretim Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu sürüyor. Adaylar akademik kadro, burs imkanları, Erasmus ile yurtdışı eğitim olanakları, sosyal ve kültürel aktiviteler gibi pek çok kriteri değerlendirerek tercih sıralamalarını yapacaklar.

Uzmanlar, bir diğer önemli göstergenin de mevcut öğrencilerin memnuniyet oranları olduğuna dikkat çekiyor. UNİAR tarafından gerçekleştirilen TÜMA - Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçları her sene tercih dönemi öncesinde yayınlanır. Adaylara, tercihlerini belirlemede önemli veriler sunar. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, bir üniversitenin memnuniyet düzeyinin, fiziksel yeterliliğinin yanı sıra öğrenci odaklı olup olmadığının da göstergesi olduğunu belirtti.

Yozgatlı üniversite adayları da ilgilendiren konu ile alakalı açıklamada bulunan uzmanlar, “Memnuniyet oranı bir sonuçtur. Adayların bakmaları gereken hususlar, üniversite yönetimlerinin karar alırken ve uygularken öğrenci faydasını ne kadar ön plana aldıkları. Akademik kadroların eğitim süreçlerinde öğrenci merkezli eğitim anlayışını ne derece içselleştirebildikleri olmalı. Bu alandaki faaliyetler öğrenci memnuniyetini de yükseltir” dedi.

“MEMNUNİYET ANLAMA GELİYOR”

Uzmanlar, TÜMA’nin memnuniyet çalışmasıyla öğrencilerin sosyal ve akademik hayatlarına ilişkin eğitim gördükleri kurumu, olanaklarını, kurum yönetim anlayışı ve akademik kadrosunun yaklaşımlarını değerlendirdiğini kaydetti. Uzmanlara göre bir öğrencinin üniversitesinde karşı karşıya kaldığı her durumu, ortamı ve bunlara karşı tutumu bu çalışmanın sonucunda görülebiliyor. O nedenle tercih sıralaması yaparken sıralamalarına da göz atılmasında fayda var. Bu verileri, üniversite yönetimleri de değerlendirmeli ve süreçlerde iyileştirmeler yapılmalı.

TEMEL HUSUSLAR NELERDİR

Uzmanlar, öncelikle gerek eğitim için gerek yemek, barınma gibi yan hizmetler için gerekse de öğrencinin kültürel ve sosyal gelişimine destek olacak faaliyetler için üniversitenin uygun alt yapısının oturmuş olmasının gerekliliğine değindi.

Uzmanlar, öğrenci merkezli olmanın ilk koşulunun da öğrenciyi dinleyerek hareket etmek olduğunu kaydetti. Uzmanlar, “Karar vericiler ile öğrenciler arasında farklı konularda farklı beklenti ve yaklaşımlar olabilir. Alınan kararların öncesinde öğrencileri dinlemek ve sonrasında da tam bir bilgilendirme yapılması önemli. Yani öğrenci ile iletişim en önemli konu aslında. Açıkçası bazen iletişimin varlığı veya yokluğu tüm altyapı yatırımlarından bile önemli olabiliyor. Özellikle çatışan beklentiler durumunda öğrencilere alınan kararların nedenleri-gerekçeleri iyi anlatılabilmeli” diyerek görüşlerini dile getirdi. İHA/ Haber Merkezi