Başkan Şerefli, 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kamu görevlilerine yapılacak artışın memnuniyeti artırması gerektiğini vurguladı.

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonunun yüzde 3,92 olarak açıklanmasının ardından Memur-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı.

Şerefli yaptığı açıklamada; Kamuda yaşanan gelir dağılımı adaletsizliğine dikkat çekerek en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesinin önemli olduğuna dikkat çekilirken gelir dağılımında adaleti sağlamak ve kayıpları telafi etmek için 22 bin liraya ilave olarak 6’ncı Dönem Toplu Sözleşmede hüküm altına alınan yüzde 6 artış ve gerçekleşen yüzde 10,90 enflasyon farkı ile toplamda yüzde 17,55 artış yapılarak en düşük kamu görevlisi maaşının 25 bin 860 liraya yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Şerefli, Katsayılarda yapılacak düşük oranlı artış, diğer ödemeleri olumsuz etkileyecek, toplam gelirde negatif sonuç doğuracak, maaş/ücretlere oransal yansımayı azaltırken sorunları büyütecektir” denilen açıklamada memnuniyeti en yüksek seviyeye çıkarmak için Toplu Sözleşme masasının yetkilisi olarak Memur-Sen Konfederasyonu ile birlikte istişare edilerek sürecin yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada ayrıca alım gücünün yükselmesi ve gelir kayıplarının azaltılması için en etkin faktörün enflasyonun düşürülmesi olduğunu belirten Şerefli “Yıllık ve aylık bazda düşük enflasyon hedefinin hayata geçmesi halinde, maaş/ücretlerdeki artış rakamsal büyüklükten öteye gidecek, alım gücü yükselecek, kayıplar engellenecektir. Nominal rakamların büyüklüğünü değil, reel alım gücünün büyüklüğünü dikkate almalıyız” ifadelerini kullandı.

Başkan Şerefli son olarak şu ifadeleri kullandı; “Anlık ve önceden maliyetleri gider olarak yansıtan işverenler karşısında, maaş artışları 6 ayda bir gerçekleşen sabit gelirliler borçlanarak yaşamlarını idame ettirmektedirler. 7. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde masaya ve taraflara zaman kaybettirmeyecek şekilde ‘1. Dereceye 3600 Ek Gösterge’ ve ‘Kamu Görevlisine Kira Yardımı’ hususu da Meclis tatile girmeden bu düzenlemenin içerisinde yer alarak sonuçlandırılmalıdır. Hem kamu görevlilerini ilgilendirecek kira yardımı hem de emeklilerin beklediği 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge; zamana bırakılmamalı, gelir artırıcı, gider azaltıcı benzer uygulamalara yer verilmelidir. Mücadelemiz ve temennimiz; gelir dağılımında adaletin sağlanması ve çalışanlar arasında barışın tesis edilmesidir. Mühendis, müfettiş, şube müdürü, akademik personel başta olmak üzere kamu görevlilerinin ücret skalasındaki bozukluğun giderilmesi, alım gücünün yükseltilmesi, çarpıklığın düzeltilmesi, kamu personel sisteminin onarılması ve emeğin, birikimin, kariyerin hak ettiği konuma gelmesi için mücadelemiz sürecektir. Kamu İşvereni bu beklentilerden hareketle; Ağustos ayında başlayacak 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini fırsat olarak görmeli, bütçe imkanı ve beklentiler üzerinden daraltıcı tekliflerle değil Güçlü ve Büyük Türkiye hedefiyle uyumlu, gelir dağılımında adaleti sağlayan, Türkiye Yüzyılına yakışır teklifle masaya gelmelidir." Alpaslan Demir