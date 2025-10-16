Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına yön veren öncü kuruluşlarından Memişoğulları Group, Yozgatspor'a büyük bir destekte bulundu. Kırmızı-Siyahlı camianın mücadelesine omuz veren firma, kulübün kasasına tam Bir Milyon Türk Lirası bağış yaparak yürekleri ısıtan vefada bulundu.

Gelen dev bağış, camiayı sevindirdi. Yozgatspor yönetimi, yaptığı açıklamada Memişoğulları Group'a teşekkürlerini sundu. Açıklamada, "Bu şehir; cefayı da vefayı da unutmaz! Elini taşın altına koyan, şehrin takımına sahip çıkan Memişoğulları Group’a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Yozgatspor'un yalnızca bir futbol kulübü olarak değil, bir memleket meselesi olduğunu bildiren açıklamada, bu mücadelede "Yüreği Yozgat için atan herkesi bu mücadelede yanımızda görmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı