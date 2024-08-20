1985 yılında İstanbul'da doğan Melisa Sözen, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olarak tanınmaktadır. Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer almıştır. Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur ve bu eğitimle birlikte sanat kariyerinde emin adımlarla ilerlemiştir.

Aslen İstanbul doğumlu olan Melisa Sözen, burada büyümüş ve eğitim hayatını da bu şehirde sürdürmüştür. İstanbul’un kültürel zenginlikleri arasında yetişen Sözen, oyunculuk kariyerini de bu dinamik şehirde şekillendirmiştir.

Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 doğumludur. 2024 yılı itibarıyla 39 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllardır Türk televizyonu ve sinemasında başarılı performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur.

Melisa Sözen’in evlilik durumu hakkında kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden ünlü oyuncu, bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştır.

Melisa Sözen, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer almış ve yetenekleriyle adından sıkça söz ettiren bir isim olmuştur.