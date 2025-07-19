Melis Sökmen 1 Ocak 1964’de Ankara’da doğmuştur. Müzik alanında ilgisi 10 yaşında 5 sene klasik gitar eğitimi sürdürerek başlamıştır. İstanbul’da Özel Avusturya Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü’nden başarıyla mezun olmuştur. 1981-1987 senelerinde Bale Sanat Merkezi’nde dans öğretmenliğinin yanında okulun dans grubunda profesyonel dansçı çeşitli gösterilerde ve etkinliklerde bulunmuştur. Reklam filmlerinde de dansçı ve oyuncu olarak rol almıştır.

Sökmen'in Albümleri

1990 - O Zaman

1992 - Halis Melis

1995 - Öze Dönelim

2014 - Hediyem