Melis Sökmen 1 Ocak 1964’de Ankara’da doğmuştur. Müzik alanında ilgisi 10 yaşında 5 sene klasik gitar eğitimi sürdürerek başlamıştır. İstanbul’da Özel Avusturya Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü’nden başarıyla mezun olmuştur. 1981-1987 senelerinde Bale Sanat Merkezi’nde dans öğretmenliğinin yanında okulun dans grubunda profesyonel dansçı çeşitli gösterilerde ve etkinliklerde bulunmuştur. Reklam filmlerinde de dansçı ve oyuncu olarak rol almıştır.

Melissökmen

Sökmen'in Albümleri

1990 - O Zaman

Yozgat – Kayseri arası kaç saat sürüyor? Yol rehberi
Yozgat – Kayseri arası kaç saat sürüyor? Yol rehberi
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1992 - Halis Melis

1995 - Öze Dönelim

2014 - Hediyem

Kaynak: Haber Merkezi