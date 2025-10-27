Basketbol sahalarının etkileyici isimlerinden biri olan Melih Mahmutoğlu, kariyeri boyunca sergilediği performans ve liderliğiyle Fenerbahçe Beko'nun ve Türkiye Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.

Melih Mahmutoğlu Kimdir?

Melih Mahmutoğlu, 12 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.91 boyundaki basketbolcu, şutör gard pozisyonunda görev yapmaktadır. Basketbola Boğaziçi Üniversitesi alt yapısında başlayan Melih, 1999 yılında Efes Pilsen'in PAF takımına transfer olarak profesyonel kariyerinin temellerini atmıştır.

2006 yılında Efes'in pilot takımı Pertevniyal'de profesyonel olarak oynamaya başlayan Mahmutoğlu, 2008-2009 sezonunda Darüşşafaka'ya kiralanmış ve burada maç başına 7.3 sayı ile 1.4 ribaund ortalamalarıyla performans sergilemiştir. 2010 yılında Efes'ten ayrıldıktan sonra Galatasaray ile iki yıllık sözleşme imzalamış ve ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi takımına kiralanmıştır. Burada 11.8 sayı ortalamasıyla dikkat çeken Melih, kariyerinde önemli bir sıçrama yapmıştır.

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe Ülker'in kadrosuna dahil edilen Melih, Euroleague'deki ilk sezonunda dikkat çekici performanslar göstermiş ve takımının TBL ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarında önemli rol oynadı.

Kaç Yaşında

12 Mayıs 1990 doğumlu Melih Mahmutoğlu, 2025 itibarıyla 35 yaşındadır. 30'lu yaşlarının başında olmasına rağmen sahadaki dinamizmi ve oyun zekasıyla hala Türkiye'nin en etkili şutör gardlarından biri olarak tanınıyor.

Mahmutoğlu Aslen Nereli

Melih Mahmutoğlu, İstanbul doğumlu bir basketbolcudur. İstanbul'un kozmopolit yapısında büyüyen Melih, genç yaşta basketbola olan ilgisi ve yeteneğiyle öne çıkmıştır. İstanbul altyapısında başladığı kariyeri, Türkiye'nin en üst düzey kulüplerine kadar uzanmıştır.

Evli Mi Eşi Kim

Melih Mahmutoğlu özel hayatında da dikkat çeken bir isimdir. Basketbol kariyerinin yanı sıra, ailesine olan bağlılığı ile bilinen Melih, eşiyle mutlu bir evlilik yaşamaktadır. Ancak özel hayatını basından uzak tutmayı tercih eden Mahmutoğlu, eşi hakkında sınırlı bilgi paylaşmaktadır.

Hangi Takımda Oynuyor

Günümüzde Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko takımında kaptanlık görevini yürütmektedir. Takımın saha içindeki lideri olarak bilinen Melih, özellikle şutör gard pozisyonunda görev yapmakta ve hem sayı üretimi hem de savunmadaki katkılarıyla takımının kilit isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin Euroleague Final Four'larına yükselmesinde önemli rol oynamış, STBL play-offlarında ise kritik anlarda öne çıkan isimlerden biri oldu.

Milli Takımdaki Kariyeri

Melih Mahmutoğlu, Türkiye Millî Basketbol Takımı'nın A kadrosunda düzenli olarak forma giymektedir. Genç millî takımlarında da başarılı performanslar sergileyen Melih, 2006 U-16 Avrupa Şampiyonası, 2007-2008 U-18 Avrupa Şampiyonası ve 2009-2010 U-20 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

2013 Akdeniz Oyunları'nda A Millî Takım kadrosunda yer alan Mahmutoğlu, uluslararası arenada da Türkiye'yi başarıyla temsil etti.