İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara'da doğmuş eski milletvekili ve bürokrattır. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan Gökçek'in çocukluğu, babasının mesleği gereği Gaziantep'te geçmiştir. Babası Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep il başkanıydı. İlk ve ortaöğrenimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim görmek üzere 1967 yılında Ankara'ya yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun olan Gökçek, gazetecilik kariyerine yerel Gaziantep Haber Gazetesi'nde başlamıştır. Parlamento muhabirliği yaparken, askerlik görevinden önce Çalışma Bakanlığı'nda özel kalem müdür yardımcısı olarak çalışmıştır.

Askerliğini yedek subay olarak Kıbrıs Güzelyurt'ta yapan Gökçek, döndükten sonra ticaret hayatına atılmıştır. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve kazanmıştır. 1989'da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü görevine getirilmiş ve bu görevini 1991'e kadar sürdürmüştür.

AİLE HAYATI

1975 yılında, aslen Düzce Akçakocalı olan ve Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunu Nevin Gökçek ile evlenmiştir. Bu evlilikten iki çocuğu olmuştur. Ahmet Gökçek, 2013-2015 yılları arasında Ankaraspor'da profesyonel futbolculuk yapmış olup, Osmanlıspor'un başkanlığını yürütmektedir. Osman Gökçek ise Beyaz TV'nin yöneticiliğini yapmaktadır.

SİYASİ HAYATI

1984 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı'nı kazanan Gökçek, 1989 seçimlerinde tekrar aday olmuş ancak kazanamamıştır. 1991 yılında ANAP'tan istifa ederek Refah Partisi'ne geçmiştir. 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.

1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve 6.500 oy farkıyla seçimi kazanmıştır. Bu görevini 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde de sürdürerek, Ankara'da beş dönem üst üste büyükşehir belediye başkanlığı yapmıştır. Bu süreçte, "Avrupa Şeref Bayrağı" ve "Avrupa Şeref Plaketi" gibi ödüller almıştır.

DAVALAR VE ELEŞTİRİLER

Melih Gökçek hakkında, yayın yoluyla hakaret, kişilik haklarına saldırı gibi çeşitli suçlardan davalar açılmış ve mahkûmiyetler almıştır. Gökçek'in, özellikle muhafazakâr ailelerin tercih edeceği konut projeleri açıklaması Mimarlar Odası tarafından eleştirilmiş ve toplumu bölmeye çalıştığı iddia edilmiştir.