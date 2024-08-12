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MEHMETCAN MİNCİNOZLU KİMDİR?

Mehmetcan Mincinozlu, 24 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuş olan, Türk tiyatro ve televizyon oyuncusudur.

40 yaşındaki başarılı oyuncu, kariyerine İstanbul'da başlamış ve burada devam etmiştir. St. Georg Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır.

Mincinozlu, hem geleneksel medya hem de dijital platformlarda yer alarak oyunculuk kariyerini çeşitlendirmiştir. Televizyon dünyasında "Bizim Hikaye", "Rüzgarın Kalbi", "Racon: Ailem İçin", "Ben Onu Çok Sevdim" gibi dizilerde, sinemada ise "Hayat Öpücüğü" adlı filmde izleyicilerle buluşmuştur. Son yıllarda dijital platformlarda da adından söz ettiren Mincinozlu, BluTV'de yayınlanan "Bonkis" ve GAİN'de yayınlanan "Etkileyici" dizilerinde de önemli roller üstlenmiştir.