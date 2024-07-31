Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlarından, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’i ziyaret etti.

Heyet Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

TŞOF Genel Başkanı Yiğiner yaptığı açıklamada, “Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız, TŞOF Yönetim Kurulu Üyemiz Latif Altın, Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanımız İlhami Bakıcı, Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanımız İsmail Kaplan, Boğazlıyan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanımız Ahmet Hatip, Sarıkaya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanımız Fuat Özer, Şefaatli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanımız Muhlis Toprakçı ve Yerköy Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanımız Hüseyin Yıldırım’ı TŞOF’da ağırladık. Hayırlı olsun dileklerini ileten Başkanlarımıza nazik ziyaretleri, hediyeleri ve temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.