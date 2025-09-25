Şanlıurfa’nın tanınmış iş adımlarından, Mehmet Yasak hayatını kaybetti. Peki, Mehmet Yasak kimdir, , neden öldü? Detaylar haberimizde…

Mehmet Yasak Kimdir?

Şanlıurfa’nın köklü ailelerinden olan Yasak ailesinin en çok bilinen isimlerinden olan Mehmet Yasak, iş dünyasında faaliyet gösteren tanınmış bir iş insanıydı.

Mehmet Yasak Neden Öldü?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Yasak, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ölüm sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.