Mehmet Uncu, 1985 yılında Mardin'in Artuklu ilçesinde dünyaya geldi. Mardin’in köklü Beyt-Al Dakkak (Uncu) ailesinden gelen Uncu, ilk ve ortaöğretimini Mardin'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Mersin'de sürdürdü. 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü'nden mezun olan Uncu, yüksek lisans eğitimine ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etti.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı olarak görev yapan Uncu, Birleşik Krallık tarafından dört farklı kategoride verilen British Council Study UK 2023 Mezun Ödülü'nü “Kültür ve Yaratıcılık” dalında kazandı.

2013-2014 yıllarında Avrupa Birliği’nin prestijli Jean Monnet bursunu kazanarak University of East Anglia’da Kalkınma alanında yüksek lisans eğitimini onur derecesi ile tamamladı. Uncu, Dicle Kalkınma Ajansı, Uluslararası Tasarım Vakfı ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ'de kültür, turizm ve yaratıcı sektörlerde gerçekleştirdiği projelerle ödüllendirildi.

Ödüllerinin yanı sıra, Uncu, 3 Mayıs – 21 Haziran 2023 tarihleri arasında dünyanın en prestijli okullarından biri olan London Business School’da “Sürdürülebilirlik Liderliği ve Kurumsal Sorumluluk” alanında eğitim aldı.

Mehmet Uncu’nun çok yönlü eğitim ve başarılarla dolu kariyeri, AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevinde de etkili bir liderlik sergileyeceğinin sinyallerini veriyor.