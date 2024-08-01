Mehmet Uçum, Türk hukukçu, siyasetçi ve akademisyendir. 19 Mayıs 1965 tarihinde Kars'ta doğan Uçum, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlamış ve buradan mezun olmuştur. Ardından, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Çalışma Ekonomisi bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır.

Hukuk kariyerine serbest avukat olarak başlayan Uçum, İstanbul Barosu bünyesinde çeşitli önemli görevlerde bulunmuştur. Çalışma Hukuku Komisyonu başkanlığı, Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması proje koordinatörlüğü, Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıpları Araştırma Projesi koordinatörlüğü ve deprem ile hukuk çalışmaları koordinatörlüğü gibi görevleri üstlenmiştir. Ayrıca, İstanbul Barosu'nda Avukat Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Merkezi'nin sözcülüklerini yapmıştır.

Uçum, çocuklar için adalet faaliyetlerinde kara mayını kurbanı çocuklarla ilgili destek çalışmalarına katılmıştır. Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı Platformu ve Yeni Anayasa Platformu'nun kurucuları arasında yer almış, TESEV üyesi olarak anayasa izleme raporlarında görev almıştır. Ayrıca, Âkil İnsanlar Heyeti'nde bulunmuş ve Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği'nin kurucu başkanı ve üyesi olmuştur.

Mehmet Uçum, 25. yasama döneminde Kars milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştır. Bir dönem Türkiye Komünist Partisi üyesi olarak bilinen Uçum, şu anda Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.