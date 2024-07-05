Bülent Arınç’ın açıklamalarından sonra Mehmet Uçum kim olduğu merak edilerek araştırılıyor. Peki, Mehmet Uçum kimdir? İşte detaylar…

Mehmet Uçum, 19 Mayıs 1965 tarihinde Kars'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun oldu ve o zamandan beri İstanbul'da serbest avukat olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları arasında iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku öne çıkmaktadır. Ayrıca Basın Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku, İdare Hukuku, Fikri Haklar ve Politik Anayasa Hukuku konularında da çalışmalar yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlamış ve "Türkiye İş Hukukunda Arabuluculuk" başlıklı tezi kitap olarak yayımlanmıştır. Şu anda doktora tezi olan "İş Güvencesinin Kapsamı" üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. İş hukuku alanında pek çok kitap ve makalesi bulunmaktadır; ayrıca Galatasaray Üniversitesi'nin ortak yayını olan bir Basın Hukuku kitabının da yazarlarındandır.

Meslek yaşamında İstanbul Barosu'nda çeşitli görevler üstlenmiş, özellikle Çalışma Hukuku Komisyonu'nda başkanlık yapmıştır. Ayrıca İstanbul Barosu'nda Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması Proje Koordinatörü ve Deprem ve Hukuk Çalışmaları Koordinatörü gibi görevlerde bulunmuştur.

Sivil toplum çalışmalarına da aktif olarak katılan Mehmet Uçum, Tesev üyesidir ve Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği'nin kurucu başkanlığını yapmıştır. Ayrıca Akil İnsanlar Heyeti Doğu Anadolu Grubu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Mehmet Uçum evli ve bir çocuk babasıdır; İngilizce bilmektedir.