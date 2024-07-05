İlk olarak Hüseyin Çelik, ardından Bülent Arınç, Uçum'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

ARINÇ'IN ELEŞTİRİLERİ

Bülent Arınç, Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya verdiği röportajda, Uçum'u eleştirerek "Uçum soyadlı bir zat" ifadesini kullandı. Arınç, Uçum’un “Milli Yargı, Milli Olmayan Yargı” ifadelerini eleştirerek, “Maalesef hukuk politikalarına yön veren Uçum soyadlı bir zat, milli yargı, milli olmayan yargı ayrımını yaparak literatüre çok saçma sapan bir şey soktu. Yargıtay burada milli yargı, güya Anayasa Mahkemesi başka bir yargı. Anayasa varsa uygulanır. Uygulanırken sıkıntı doğuyorsa, gücünüz varsa değiştirilebilir" dedi.

Arınç ayrıca, “Milli yargı lafını getiren, kendini bilmez kişiye şunu söylemek istiyorum ki, 30 sene avukatlık yapmış, barodan da 50 yıl plaketini almış bir arkadaşları olarak, Türkiye'de her mahkeme, AİHM hariç milli yargıyı temsil eder. Çünkü gerekçeli kararının başında, 'Türk milleti adına' der. Yanlışlıklar çok. Türkiye'de insanları şahsi hürriyetlerinden mahrum etmek, özellikle de Can Atalay özelinde çok yanlıştır. Bunun süratle düzeltilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN ÇELİK'İN TEPKİSİ

Hüseyin Çelik de nisan ayında Mehmet Uçum’u hedef almıştı. Çelik, Uçum için “Sarayda kanunların efendisi haline getirilmiş bir komünist bozuntusu var. Ne idüğü belirsiz adam racon kesiyor, parmak sallıyor” sözlerini kullanarak tepkisini dile getirmişti.

VAN SEÇİMLERİ TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Van seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalarda, “Batıcı ve neoliberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak” demişti. Uçum, “Herkes kendi cephesinden Van sürecini değerlendiriyor, anlaşılabilir. Ancak Batıcı ve neo-liberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak” ifadelerini kullanarak tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Bu gelişmeler, Uçum'un Batıcı ve neoliberal kesimler tarafından hedef alınmasına yol açtı. Hüseyin Çelik ve Bülent Arınç'ın sert eleştirileri, tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu.