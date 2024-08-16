Mehmet Suat Ekici Kimdir

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 16 Ağustos 2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Ekici, Türk polis teşkilatının önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

MEHMET SUAT EKİCİ KİMDİR?

1969 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğan Mehmet Suat Ekici, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1983 yılında Ankara Polis Koleji'ne giriş yaptı. 1987 yılında Polis Koleji'nden, 1991 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. Polis teşkilatındaki kariyerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak başladı.

MEHMET SUAT EKİCİ’NİN KARİYER YOLCULUĞU

1991-1994: İstanbul Emniyet Müdürlüğü (Şişli İlçe Emniyet Amirliği)

1994-1996: Başbakanlık Koruma Müdürlüğü

1996-2000: Ankara Emniyet Müdürlüğü (Asayiş Şube Müdürlüğü)

2000-2003: KOM Daire Başkanlığı (Organize Suçlar Şube Müdürlüğü)

2003-2004: UNMIK (Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu)

2004-2009: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü (Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü)

2009-2010: İstanbul Etiler POMEM (Öğrenci İşleri Şube Müdürü)

2010-2011: İstanbul Emniyet Müdürlüğü (Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü)

2011-2012: İstanbul Emniyet Müdürlüğü (Fatih İlçe Emniyet Müdürü)

2012-2014: İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı (Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ve Adalar İlçelerinden sorumlu)

2014-2016: İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı (Güvenlik, Spor Güvenlik ile Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüklerinden sorumlu)

15 Mart 2016 - 26 Eylül 2019: Van İl Emniyet Müdürü

19 Eylül 2019 - 16 Ağustos 2024: Aydın İl Emniyet Müdürü

Ekici, 2000-2003 yılları arasında KOM Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda görev aldı. Nükleer madde kaçakçılığı konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile yapılan toplantılarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nü temsil etti. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Toplumsal Olaylar konusunda yüksek lisans yapmış olup, İngilizceyi iyi derecede bilmektedir.

Mehmet Suat Ekici, evli ve iki çocuk babasıdır.