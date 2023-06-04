Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Mehmet Şimşek, görevi eski Bakan Nureddin Nebati'den devraldı.

Bakan Şimşek ise, bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"FİYAT İSTİKRARI TEMEL HEDEFİMİZ OLACAK"

Küresel zorlukların devam ettiği, deprem felaketinin yaşandığı bir dönemde görevi büyük bir fedakarlıkla ifa eden Bakan Nebati'ye teşekkür eden yeni Bakan Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada, şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkemiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Fiyat istikrarı temel hedefimiz olacaktır. Enflasyonun orta vadede tek hanelere düşürülmesi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde, güçlü koordinasyonla yürüteceğiz" diye konuştu.

Nureddin Nebati ise, görevi en iyi şekilde yerine getirmek için asla yılmadan, gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Sayın Bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır." dedi. İGF