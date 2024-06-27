TV8'in sevilen yemek programı MasterChef'in jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, namı diğer Mehmet Şef, uzun süredir sakladığı sol elinin sırrını sonunda açıkladı. Ünlü şefin sol elini cebinde saklaması ve kameralara göstermemesi, izleyicilerin merakını uyandırıyordu.

Sosyal medyada zaman zaman tartışma konusu olan Mehmet Şef'in elini saklamasıyla ilgili çıkan iddialar arasında, bir iş kazasında elini kıyma makinesine kaptırdığı ve üç parmağını kaybettiği söylentileri de yer alıyordu. Ancak Mehmet Yalçınkaya, bu konuda daha önce herhangi bir açıklama yapmamıştı. Şef, sonunda sessizliğini bozarak gerçeği anlattı.

MasterChef'in yeni sezonunun tanıtımında yaşanan duygusal bir an, Mehmet Şef'in eliyle ilgili gerçeği ortaya çıkardı. Bir yarışmacı, traktör pervanesine kaptırdığı bir uzvu nedeniyle duygusal anlar yaşadığını dile getirirken, Mehmet Şef konuya dahil oldu ve sol elinin durumuyla ilgili ilk defa açıklamalarda bulundu.

O sırada Mehmet Şef, “Neden ağlıyorsun?” diyerek kendisiyle ilgili gerçeği anlatmaya başladı. Sol elinin durumuyla ilgili ilk defa konuşan Mehmet Şef, “Bu bir lanet değil bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim... Benim mesela 2 tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikâye aslında ben de iki arkadaşımla oynarken...” ifadelerini kullandı. Yalçınkaya’nın sözlerinin devamı fragmanda verilmedi. Fragmanı izleyen kişiler, Yalçınkaya’nın eline ne olduğunu daha fazla merak etmeye başladı.

MasterChef’in yayınlanan fragmanı bu akşama ait. Programın saat 20.00’da başlaması bekleniyor.