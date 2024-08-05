Mehmet Sacit Arvasi, Nakşibendi Tarikatı'nın önemli isimlerinden Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri'nin soyundan geldiğini iddia ederek, "Neslimiz Peygamber Efendimiz'e (sav) kadar uzanıyor" dedi. Arvasi, PKK yanlısı Abdullah Zeydan'a destek vererek, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" ifadelerini kullandı.

Arvasi, konuşmasında şerefli Türk askerine "katil" diyerek, Abdullah Zeydan için YSK'ya yapılan başvuru sonuçlanmadan sokakları yakıp yıkan PKK sempatizanlarının "hak aradığını" öne sürdü. AK Partili Abdulahat Arvas'a ise ağır hakaretlerde bulunan Arvasi, "Katil Türk askerinin akıttığı her Kürt kanında senin parmağın var" diyerek tepki çekti.

CHP ve DEM'e yakın medya kuruluşları, Mehmet Sacit Arvasi'nin bu skandal sözlerini, "AK Partili Abdulahat Arvas'a ailesinden tepki" başlıklarıyla haberleştirdi. Ancak Arvasi'nin FETÖ firarisi bir terörist olduğu kısa sürede gün yüzüne çıktı.

2014 yılında ailesiyle birlikte ABD'ye kaçarak Pensilvanya'ya yerleşen Mehmet Sacit Arvasi'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.