Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni olarak da görev yapan oyuncu, başarılı performanslarıyla dikkat çekmektedir. İşte Mehmet Özgür’ün yaşı, memleketi, özel hayatı, oynadığı diziler ve filmlerle ilgili tüm merak edilenler.

Mehmet Özgür Kaç Yaşında?

30 Ağustos 1970 doğumlu olan Mehmet Özgür, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Uzun yıllara dayanan oyunculuk kariyerinde sahne, sinema ve televizyon projelerinde yer alarak çok sayıda karaktere hayat vermiştir.

Mehmet Özgür Nereli?

Mehmet Özgür, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde doğmuştur. Aslen de Antalyalı olan oyuncu, Anadolu kültürünü yakından tanıması sayesinde birçok yapımda halktan biri gibi hissedilen karakterleri başarıyla canlandırmıştır.

Mehmet Özgür’ün Boyu Kaç?

Mehmet Özgür’ün boyu yaklaşık 176 cm’dir. Sahnedeki duruşu ve mimikleriyle dikkat çeken oyuncu, özellikle tarihi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer etmiştir.

Mehmet Özgür Evli Mi, Eşi Kim?

Usta oyuncu Mehmet Özgür, Safinaz Özgür ile evlidir. Evlilikleri uzun yıllardır devam etmekte olan çift, sanat camiasının sade ve gözlerden uzak çiftlerinden biri olarak bilinmektedir.

Mehmet Özgür’ün Eğitimi Ne?

Mehmet Özgür, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra Antalya’da sahne almaya başlayan oyuncu, zamanla Türkiye çapında tanınan bir oyuncu haline gelmiştir.

Mehmet Özgür Hangi Dizilerde Oynadı?

Televizyon ekranlarında çok sayıda dizide rol alan Mehmet Özgür, hem dram hem tarih türündeki yapımlarda etkileyici performanslar sergilemiştir. İşte Mehmet Özgür’ün rol aldığı bazı önemli diziler

Kollama – Necip Yılmaz

Suskunlar – Takoz İrfan

Muhteşem Yüzyıl – Lütfi Paşa

Çalıkuşu – Seyfettin

Filinta – Gıyaseddin Hatemi

Söz – Agah

Vuslat – Salih Baba

Uyanış: Büyük Selçuklu – Nizâmülmülk

Alparslan: Büyük Selçuklu – Nizâmülmülk

Arak – Rauf Çınar

Mehmet Özgür Hangi Filmlerde Oynadı?

Mehmet Özgür, sinema projelerinde de başarılı işlere imza atmıştır. Aşağıda yer alan yapımlar usta oyuncunun en çok bilinen filmleri arasındadır.

Tepenin Ardı

Bana Bir Soygun Yaz

Abluka

Ölümlü Dünya

Cinayet Süsü

Nuh Tepesi

Ölümlü Dünya 2

Müjdemi İsterim

Bir Cumhuriyet Şarkısı

Mehmet Özgür’ün Yönettiği Tiyatro Oyunları

Sadece oyunculukla değil, yönetmenlikte de başarılı olan Mehmet Özgür’ün yönettiği bazı oyunlar şunlardır

Sevdalı Bulut

Benim Güzel Pabuçlarım

Huysuz

Bu eserlerle hem genç oyunculara örnek olmuş hem de Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmuştur.

Mehmet Özgür Hakkında Kısa Bilgiler

Doğum tarihi 30 Ağustos 1970

Doğum yeri Antalya – Korkuteli

Boyu 176 cm

Eşi Safinaz Özgür

Eğitim İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü

Meslek Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu

Görevi Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni

Mehmet Özgür’ün Güncel Projeleri

2024 yılında vizyona giren “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminde de yer alan oyuncu, hem sinemada hem televizyonda yeni projeler için hazırlıklarını sürdürmektedir. Aynı zamanda tiyatro sahnesinde yeni oyunlar yönetmeye ve oynamaya da devam etmektedir.