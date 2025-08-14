Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni olarak da görev yapan oyuncu, başarılı performanslarıyla dikkat çekmektedir. İşte Mehmet Özgür’ün yaşı, memleketi, özel hayatı, oynadığı diziler ve filmlerle ilgili tüm merak edilenler.
Mehmet Özgür Kaç Yaşında?
30 Ağustos 1970 doğumlu olan Mehmet Özgür, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Uzun yıllara dayanan oyunculuk kariyerinde sahne, sinema ve televizyon projelerinde yer alarak çok sayıda karaktere hayat vermiştir.
Mehmet Özgür Nereli?
Mehmet Özgür, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde doğmuştur. Aslen de Antalyalı olan oyuncu, Anadolu kültürünü yakından tanıması sayesinde birçok yapımda halktan biri gibi hissedilen karakterleri başarıyla canlandırmıştır.
Mehmet Özgür’ün Boyu Kaç?
Mehmet Özgür’ün boyu yaklaşık 176 cm’dir. Sahnedeki duruşu ve mimikleriyle dikkat çeken oyuncu, özellikle tarihi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer etmiştir.
Mehmet Özgür Evli Mi, Eşi Kim?
Usta oyuncu Mehmet Özgür, Safinaz Özgür ile evlidir. Evlilikleri uzun yıllardır devam etmekte olan çift, sanat camiasının sade ve gözlerden uzak çiftlerinden biri olarak bilinmektedir.
Mehmet Özgür’ün Eğitimi Ne?
Mehmet Özgür, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra Antalya’da sahne almaya başlayan oyuncu, zamanla Türkiye çapında tanınan bir oyuncu haline gelmiştir.
Mehmet Özgür Hangi Dizilerde Oynadı?
Televizyon ekranlarında çok sayıda dizide rol alan Mehmet Özgür, hem dram hem tarih türündeki yapımlarda etkileyici performanslar sergilemiştir. İşte Mehmet Özgür’ün rol aldığı bazı önemli diziler
Kollama – Necip Yılmaz
Suskunlar – Takoz İrfan
Muhteşem Yüzyıl – Lütfi Paşa
Çalıkuşu – Seyfettin
Filinta – Gıyaseddin Hatemi
Söz – Agah
Vuslat – Salih Baba
Uyanış: Büyük Selçuklu – Nizâmülmülk
Alparslan: Büyük Selçuklu – Nizâmülmülk
Arak – Rauf Çınar
Mehmet Özgür Hangi Filmlerde Oynadı?
Mehmet Özgür, sinema projelerinde de başarılı işlere imza atmıştır. Aşağıda yer alan yapımlar usta oyuncunun en çok bilinen filmleri arasındadır.
Tepenin Ardı
Bana Bir Soygun Yaz
Abluka
Ölümlü Dünya
Cinayet Süsü
Nuh Tepesi
Ölümlü Dünya 2
Müjdemi İsterim
Bir Cumhuriyet Şarkısı
Mehmet Özgür’ün Yönettiği Tiyatro Oyunları
Sadece oyunculukla değil, yönetmenlikte de başarılı olan Mehmet Özgür’ün yönettiği bazı oyunlar şunlardır
Sevdalı Bulut
Benim Güzel Pabuçlarım
Huysuz
Bu eserlerle hem genç oyunculara örnek olmuş hem de Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmuştur.
Mehmet Özgür Hakkında Kısa Bilgiler
Doğum tarihi 30 Ağustos 1970
Doğum yeri Antalya – Korkuteli
Boyu 176 cm
Eşi Safinaz Özgür
Eğitim İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü
Meslek Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu
Görevi Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni
Mehmet Özgür’ün Güncel Projeleri
2024 yılında vizyona giren “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminde de yer alan oyuncu, hem sinemada hem televizyonda yeni projeler için hazırlıklarını sürdürmektedir. Aynı zamanda tiyatro sahnesinde yeni oyunlar yönetmeye ve oynamaya da devam etmektedir.