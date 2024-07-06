Mehmet Özer vatandaşlar arasında araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki Mehmet Özer kimdir?

MEHMET ÖZER KİMDİR?

İstanbul'da 1971 yılında doğan Mehmet Özer, televizyon ekranlarında jüri üyesi, şef ve sunucu olarak tanınsa da asıl mesleği halkla ilişkiler uzmanlığıdır.

İktisat Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamlayan Özer, daha sonra Turizm Otel Yöneticiliği bölümünden de mezun oldu.

Otelcilik sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra yemek programlarıyla televizyon dünyasına adım atan Özer, özellikle "Hayatın Tadı" adlı programıyla tanındı.

Tülin Şahin ile 2005 yılında evlenen Özer, 2017 yılında boşandı.

Bir dönem CNN Türk ekranlarında yayınlanan "Hayatın Tadı" isimli yemek programını hazırlayıp sundu.

FOX'ta yayınlanan "Mehmet Özer ile Mutfakta" adlı yemek programıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Şuanda da NOW TV "Mehmet Özer ile Mutfakta" programını sunuyor.