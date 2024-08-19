İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya üzerinden paylaştığı çakarlı lüks araç videosuyla büyük bir tartışma yarattı. Videonun ardından gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi. Peki, Mehmet Mustafa Gürban kimdir ve kariyerinde hangi adımları atmıştır?

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN KİMDİR?

Mehmet Mustafa Gürban, 1979 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini kendi şehrinde tamamladıktan sonra, eğitimine İstanbul'da devam etti.

Gaziantep Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında borsa yatırımcılığı yaparak borsa uzmanı olarak tanınan Gürban, bu alanda önemli bir deneyim kazandı.

Eğitim hayatına Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yaparak devam etti.

POLİTİK KARİYERİ

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Gaziantep 1. sıradan milletvekili adayı olarak seçilen Mehmet Mustafa Gürban, 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) milletvekili olarak girdi.

TBMM’de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda görev alarak, hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik çalışmalarda bulundu.

Gürban'ın son sosyal medya paylaşımı, siyasi ve sosyal medya çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.