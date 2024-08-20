İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, son dönemde sosyal medyada paylaştığı çakarlı lüks araç videosu ile geniş bir dikkat çekti.

Videoya gelen tepkiler sonrasında paylaşımdan hızla silinen Gürban’ın kimliği ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, Mehmet Mustafa Gürban hakkında bilmeniz gerekenler:

1979 yılında Gaziantep'te doğan Mustafa Gürban, ilk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Eğitim hayatına Gaziantep Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi'nde devam eden Gürban, yüksek öğrenim için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul'da bulunduğu dönemde borsa yatırımcılığına yönelen Gürban, bu alanda uzmanlaşarak tanındı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde ekonomi alanında yüksek lisansını tamamlayan Gürban, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Gaziantep'ten 1. sıradan milletvekili adayı oldu. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili olarak görev yapmaya başlayan Gürban, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda aktif rol üstleniyor.