Adıyla değil namı olan “Plîng” olarak tanındı.

Abisi, babası öldürüldü, köyü basıldı, adı cinayetlere karıştırıldı ve 16 yaşından itibaren “kaçak” oldu.

Eşkıyalıktan, idamla yargılanmaya oradan da 32 yıl sonra dönebildiği ülkesinde “Kanaat Önderi” olarak Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlanmaya kadar uzanan sıra dışı bir yaşam öyküsü.

Aşiret kavgasında kısa süreli işbirliği yaptığı “Apocu”larla birlikte olunca adı 12 Eylül’ün idamlıklar listesine girdi.

İsmi 1980’li yıllarda kırmızı bültenle aranan Milli, Çözüm Süreci’nde Türkiye’ye dönerek barış mesajlarıyla dikkat çekmişti.

Yaşamının son yıllarını memleketinde geçiren Milli'nin vefatı üzüntüyle karşılandı.