Malatyalı iş insanı Mehmet Köse'nin ani ölümü, hem ailesini hem de sevenlerini derinden üzdü. Başarılı iş adamının ölümüyle ilgili detaylar, herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Malatyalı iş insanı Mehmet Köse kimdir, neden öldü? İşte detaylar...

MEHMET KÖSE KİMDİR?

45 yaşındaki Mehmet Köse, Malatya'da doğup büyümüştür. İlköğretim ve ortaöğretimini Malatya'da tamamladıktan sonra işletme alanında yükseköğrenim yaparak iş dünyasına atılmıştır. Köse, genç yaşlardan itibaren iş dünyasında aktif rol almış, kariyerine küçük çaplı ticaret işleriyle başlayarak kısa sürede adını duyurmuştur. Özellikle Malatya'nın yerel ekonomisine katkı sağlayan projeleri ile tanınan Köse, inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olarak bölgenin önemli iş insanlarından biri haline gelmiştir.

MEHMET KÖSE NEDEN ÖLDÜ?

Olay, saat 05.00 civarında Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki bir ağaçta asılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatyalı iş insanı Mehmet Köse, ağaca asılı halde ölü bulundu.

Mehmet Köse'nin ani ölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Köse'nin ani ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.