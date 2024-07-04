Son günlerde gündemin öne çıkan isimlerinden biri olan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte detaylar...

MEHMET KOCADON KİMDİR?

1963 yılında Bodrum'da doğan Mehmet Kocadon, eğitim hayatını burada tamamlamıştır. Siyasi kariyerine Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Demokrat Parti Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlamıştır. 1999 yılında Ortakent-Yahşi Belediye Başkanı seçilerek %57 oy oranıyla göreve başlamış, ardından 2004 ve 2009 yıllarında yeniden seçilerek 2 dönem Ortakent-Yahşi Belediye Başkanlığı yapmıştır. 2009 yılında Bodrum Belediye Başkanlığı'na seçilmiş ve bu görevi sürdürmüştür. 2014 yerel seçimlerinde %50.8 oy alarak Bodrum Yarımadası'ndaki belde belediyelerinin kapanması sonrasında Bodrum Yarımadası Belediye Başkanı olmuştur. Halihazırda Bodrum Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

MEHMET KOCADON'UN SİYASİ KARİYERİ

Mehmet Kocadon, dört dönem boyunca belediye başkanlığı görevini üstlenmiş ve 2013 yılı itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi kariyerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Kocadon, 2024 yılı itibariyle 61 yaşındadır.

MEHMET KOCADON NERELİ?

Muğla kökenli olan Mehmet Kocadon, doğup büyüdüğü Bodrum'da köklü bir siyasi geçmişe sahiptir.