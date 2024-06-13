Mehmet Keteloğlu, Google Türkiye Ülke Direktörü olarak görev yapmaktadır. Keteloğlu, Google Türkiye operasyonlarını geliştirmek ve büyütmekten sorumludur. 6 yıldır Google'da çeşitli pozisyonlarda görev alan Keteloğlu, şu anki pozisyonundan önce Google'da Perakende ve Teknoloji Sektör Lideri olarak stratejik reklamcılık çözümleri satışlarını, ürün ve iş geliştirme faaliyetlerini yönetti.

KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

Mehmet Keteloğlu, teknoloji endüstrisinde ve diğer sektörlerde 20 yılı aşkın liderlik deneyimiyle dikkat çekmektedir. Türkiye'de Doğan Grubu ile birlikte kurduğu Yakala Co adlı girişimi ile adını duyurmuştur. Ayrıca, Anadolu Grubu İş Geliştirme Başkan Yardımcısı (VP), ABD'de Motorola Kıdemli Ürün Pazarlama Direktörü ve Şikago'da McKinsey & Co Kıdemli Yöneticisi olarak önemli pozisyonlarda görev yapmıştır.

EĞİTİM VE AKADEMİK BAŞARILAR

Mehmet Keteloğlu, akademik kariyerinde de başarılı bir isimdir. Kellogg İşletme Enstitüsü'nden MBA derecesine sahip olan Keteloğlu, lisans eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

SEKTÖRDEKİ ROLÜ VE ETKİSİ

Mehmet Keteloğlu, Google'daki liderliğiyle Türkiye'deki dijital dönüşümün önemli aktörlerinden biri olarak görülmektedir. Stratejik vizyonu ve geniş sektör bilgisiyle Google Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunan Keteloğlu, dijital reklamcılık ve teknoloji alanında önemli adımlar atmıştır.

Bu önemli kariyer yolculuğu ve etkileyici başarılarıyla Mehmet Keteloğlu, teknoloji ve iş dünyasında örnek bir lider olarak öne çıkmaktadır. Google Türkiye'deki liderliğiyle, ülkemizin dijitalleşme sürecine ve teknolojik yeniliklere olan katkılarıyla adından söz ettirmeye devam etmektedir.