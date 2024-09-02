Mehmet Kasım Gülpınar, Türk siyaset sahnesinde uzun yıllar aktif rol almış bir iş insanı ve siyasetçidir. 2011-2023 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı. 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) aday olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gülpınar, kısa süre içinde siyasetin gündemine oturdu.

Gülpınar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu ve Şeyhanlı Aşireti'ne mensuptur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı.

Gülpınar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde AKP Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde yeniden aday olmamış ve 10 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Ancak, partide ve Şanlıurfa'da yaşanan sorunlara ilişkin eleştirilerinin dikkate alınmaması üzerine, Gülpınar 23 Ocak 2024 tarihinde AKP'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

YRP adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerinde yüzde 38,9 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gülpınar, bu görevinde sadece 5 ay kalmış ve sonrasında Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Gülpınar’ın istifası, siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırmış ve gerekçeleri merak konusu oldu.