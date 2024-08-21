İstanbul Şişli'de bir klinikte görev yapan Mehmet Ezildi, tanınmış bir plastik cerrah olarak dikkat çekiyor. Uzun yıllar önce ailesini terk etmesi nedeniyle kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuş olan Ezildi, bu konudaki sessizliğini korumakta ısrarcı.

Mehmet Ezildi, plastik cerrahi alanında önemli bir isim olarak biliniyor. Şişli'deki kliniğinde estetik ve rekonstrüktif cerrahi operasyonlar gerçekleştirmekte. Özellikle meme estetiği, burun estetiği ve cilt yenileme konularında uzmanlaşmış olan Ezildi, bu alanlarda birçok başarılı operasyona imza atmıştır.

Kadir Ezildi'nin babası olan Mehmet Ezildi, aile içindeki sorunları nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağı olmuştur. Kadir Ezildi, babasıyla yaşadığı olumsuz deneyimler nedeniyle onunla uzun bir süre görüşmediğini ve affetmediğini açıklamıştı. Mehmet Ezildi’nin, ailevi problemleriyle ilgili sessizliği devam ediyor.

MEHMET EZİLDİ KİMDİR?

Mehmet Ezildi, İstanbul Şişli'de bir klinikte çalışmaktadır ve alanında oldukça tanınmış bir plastik cerrahtır. Profesyonel kariyerinde çeşitli estetik ve rekonstrüktif cerrahi operasyonlar gerçekleştirmiştir. Özellikle meme estetiği, burun estetiği ve cilt yenileme gibi alanlarda uzmanlaşmıştır.