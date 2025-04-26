Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, Borsa üyelerinden YEMTAŞ’ı ziyaret ederek tarım ve hayvancılık konularında genel değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, özellikle son dönemde yaşanan zirai don olayına dair bilgilendirmelerde bulunuldu. Başkan Erkekli, YEMTAŞ yetkililerine faaliyetlerinden ötürü başarı dileklerinde bulundu.

Erkekli, daha sonra Yozgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Erdoğan Öztürk’ü ziyaret etti. Görüşmede, borsanın paydaşı olarak OSB ile ilişkilerinin önemine değinen Erkekli, il kalkınması için yapılacak faaliyetlerde işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

OSB Müdürü Öztürk, borsanın iştigal alanına yönelik firmalarla ilgili bir tanıtımda bulunarak, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşme karşılıklı başarı dilekleriyle son buldu.