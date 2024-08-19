ATV ekranlarının popüler yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümünde genç girişimci Mehmet Ensar Çalışan, izleyicilerin dikkatini çekti. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda, Mehmet Ensar Çalışan’ın yaşının yanı sıra girişimcilik serüveni de büyük ilgi gördü.

MEHMET ENSAR ÇALIŞAN KİMDİR?

Türkiye'nin en genç girişimcilerinden biri olan Mehmet Ensar Çalışan, 15 yaşındayken Türkiye'nin ilk yerli EEG başlığını üretmek amacıyla kendi şirketini kurdu. Elon Musk’ın "Neuralink" beyin ara yüzü teknolojisinden ilham aldığını belirten Çalışan, Teknopark Ankara’daki kuluçka merkezinde genç ekibiyle birlikte çalışarak 2024 Şubat ayında ilk prototipini üretti. Yeni cihazın Ocak 2024 itibarıyla satışa sunulması planlanıyor.

MEHMET ENSAR ÇALIŞAN KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ensar Çalışan, 2024 yılı itibarıyla 16 yaşındadır. Genç yaşına rağmen büyük bir girişimcilik başarısına imza atmış olan Çalışan, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

MEHMET ENSAR ÇALIŞAN ŞİRKETİNİ NE ZAMAN KURDU?

Mehmet Ensar Çalışan, 2023 yılında, 15 yaşındayken Türkiye’nin ilk yerli EEG başlığını üretmek amacıyla Teknoloji Anonim Şirketi'ni kurdu.

MEHMET ENSAR ÇALIŞAN’IN ŞİRKETİ NEDİR?

Mehmet Ensar Çalışan, Teknoloji Anonim Şirketi'nin sahibidir. Şirket, EEG başlığı üretimi üzerine yoğunlaşmaktadır.

ŞİRKET KURMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kim Milyoner Olmak İster programında konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Ensar Çalışan "Şimdi bir Anonim şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi veya Yönetim Kurulu Başkanı olabilmeniz için yasal ergin olmanız gerekiyor. Reşit olmanız gerekiyor. Bu mahkeme kararıyla verilebiliyor. Ocak ayında mahkeme kararı çıktı. Devlet tarafından yasal ergin kılındım" ifadelerini kullandı.