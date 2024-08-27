Basın demeçlerinde sık sık küfürlü ifadeler kullanmasıyla bilinen Cengiz, katıldığı bu gecede de sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere sert ve küfürlü yanıtlar verdi. Peki, Mehmet Cengiz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...

1961 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesinde doğan Mehmet Cengiz, iş dünyasının önemli figürlerinden biridir. Ekrem ve Asım Cengiz adında iki kardeşi bulunan Cengiz, aynı zamanda Çaykur Rizespor’un Onursal Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mehmet Cengiz, 1980 yılında kardeşi Ekrem Cengiz ile birlikte Cengiz İnşaat’ı kurarak iş dünyasına adım attı. Şirket, zamanla Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından biri haline geldi. Cengiz Holding, altyapı, madencilik, enerji, turizm ve havacılık gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olup, yurt dışında Azerbaycan, Bulgaristan, Kırgızistan ve Romanya gibi ülkelerde de önemli projelere imza atmıştır.

Mehmet Cengiz’in liderliğindeki Cengiz İnşaat, 2020 Dünya Bankası raporuna göre, dünya genelinde en fazla kamu ihalesi alan üçüncü şirket olarak öne çıktı. Özellikle AK Parti döneminde aldığı büyük kamu ihaleleri ile tanınan şirket, bu alandaki başarılarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Mehmet Cengiz, zaman zaman kamuoyunda tartışmalara yol açan açıklamaları ve iddialarla da gündeme gelmiştir. 2014 yılında sızdırılan ses kayıtları ve sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere verdiği sert tepkiler, geniş yankı uyandırmıştır. Bu söylemleriyle dikkat çeken Cengiz, kamuoyunda sıkça tartışılan bir isim haline gelmiştir.

1990'lı yıllarda turizm sektörüne adım atan Mehmet Cengiz, 1995 yılında açtığı Le Jardin Resort Hotel ve Sungate Port Royal Resort Hotel ile bu alandaki yatırımlarını çeşitlendirmiştir. Ayrıca, 2004 yılında Eti Bakır A.Ş.’yi, 2005 yılında ise Eti Alüminyum A.Ş.’yi bünyesine katarak madencilik sektöründe de büyük adımlar atmıştır.