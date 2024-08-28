Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Türkiye İş Bankası'nın 100. yıl etkinliğinde verdiği röportajda, eleştirilerini sürdürenlere sert yanıtlar verdi.

Daha önce de benzer çıkışlarıyla gündeme gelen Cengiz, bu kez eleştirmenlerini hedef alarak, "Biraz zahmet edip de yaptığım işleri gezsinler, kıskançlıkla bu iş olmaz," ifadelerini kullandı.

Müteahhit Mehmet Cengiz yine ağzını bozdu.

Daha önce millete küfreden, “Bu milletin a.... k.......” sözleriyle hafızalara kazınan Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, kendisini eleştirenlere “Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar” dedi.

‘5’li çete’ olarak adlandırılan şirketlerden Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Türkiye İş Bankası’nın 100’üncü yıl gecesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şirketinin aldığı kamu ihaleleri ile gündem olan Cengiz, bu kez kendisini eleştirenleri hedef aldı.

“BİRAZ K.ÇINI KALDIRSINLAR”

Magazin Burada’ya konuşan Cengiz şu ifadeleri kullandı:

“Devamlı yatırım yapıyorum. Merak etmeyin. Bütün zekamı insanların lehinde kullanmaya devam ediyorum. Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar. Hayal edemeyecekleri işleri yaptım. Kıskançlıkla bu iş olmaz. Zahmet edip de yaptığım işleri gezsinler, utanırlar.”

ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Kamu ihaleleriyle sık sık gündeme gelen ve '5'li çete' olarak adlandırılan şirketlerden biri olan Cengiz Holding'in başındaki isim, eleştirilere karşı tavrını net bir şekilde ortaya koydu. "Beni eleştirenler biraz zahmet etsinler, yaptığım işlere baksınlar," diyen Cengiz, çalışmalarının kıskançlıkla engellenemeyeceğini belirtti.

MEHMET CENGİZ KİMDİR?

1958 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesinde doğan Mehmet Cengiz, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olup, Cengiz Holding'in kurucusu ve sahibidir. Holding, inşaat, enerji, madencilik, altyapı ve turizm gibi birçok sektörde faaliyet göstermekte olup, Türkiye ve yurt dışında büyük projelere imza atmıştır. Özellikle enerji ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınan Cengiz, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlamıştır.

Cengiz Holding, 1980 yılında Mehmet Cengiz tarafından inşaat sektörü odaklı olarak kurulmuş ve yıllar içerisinde çeşitli sektörlerdeki başarılarıyla Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri haline gelmiştir.