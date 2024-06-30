Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te doğdu. Eğitim hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde başlayarak 1984 yılında mezun oldu. Eğitimine Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de işletme ve İngilizce dil eğitimi ekleyerek akademik ve profesyonel kariyerine geniş bir perspektif kazandırdı.

Mehmet Büyükekşi'nin iş hayatı çeşitli önemli görevlerle şekillendi. Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi pozisyonlar, onun iş dünyasındaki etkin rolünü göstermektedir. Ayrıca, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği de kariyerindeki önemli görevlerden biridir.

Spor yönetimi alanında da aktif olan Büyükekşi, 2017 yılında Gaziantep FK'nin başkanlığını üstlenmiştir. Türkiye futbolunda önemli bir yere sahip olan Gaziantep FK'nin başkanı olarak görev yaptığı süreçte, kulübün gelişimine katkı sağlamıştır.

16 Haziran 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun yönetiminde önemli bir figür olarak öne çıkmıştır. Başkanlık göreviyle birlikte Türk futbolunda reform ve gelişim çalışmalarına liderlik etmektedir.

Mehmet Büyükekşi'nin profesyonel ve kamusal hayatındaki başarıları, onu Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından ve spor yöneticilerinden biri haline getirmiştir. Evli ve üç çocuk babası olan Büyükekşi, İngilizce dilini de başarıyla kullanmaktadır.