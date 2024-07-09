Gaziantep’in önemli siyasetçilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat kimdir? Mehmet Bozfırat neden öldü?

Gaziantep’in önemli siyasetçilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, uzun süredir devam eden kanser mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi. Bozfırat, bu sabah hastanede vefat etti.

MEHMET BOZFIRAT KİMDİR?

Mehmet Bozfırat, Nizip ilçesinde CHP İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu ve yerel siyasetin tanınan isimlerinden biriydi. Siyasi ve sosyal yaşamda aktif bir rol oynayan Bozfırat, çevresinde saygı ve sevgi gören bir kişilik olarak biliniyordu.

MEHMET BOZFIRAT NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Bozfırat, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Hastalığına karşı uzun bir mücadele veren Bozfırat, tedavi sürecinde moralini yüksek tutmaya çalıştı ve görevine olan bağlılığını sürdürdü. Ancak, sağlık durumu son aylarda ciddiyetini koruyarak Bozfırat’ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Hastalığı süresince ailesi ve yakın dostları sürekli yanındaydı.

Mehmet Bozfırat’ın vefatı, başta Gaziantep olmak üzere siyaset dünyasında derin üzüntü yarattı. Sevenleri ve siyaset camiası, Bozfırat’ı kaybetmenin büyük bir acısını yaşıyor.