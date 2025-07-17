Olaylı boşanma süreci, şiddet iddiaları ve sonrasında yaşanan gelişmelerle sıkça gündeme gelmiştir.

Mehmet Bilir, 23 Ocak 1994 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

Aslen Nereli Ve Ne İş Yapıyor

İstanbul doğumlu olan Mehmet Bilir, hayatını da bu şehirde sürdürmektedir.

Mehmet Bilir, iş dünyasında faaliyet göstermektedir. Üniversite eğitimini Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Halen Rem İnşaat, Rem Elektrik ve Rem Metalin gibi şirketlerin yöneticiliğini yapmaktadır.

Eski Eşi Kimdi

Mehmet Bilir, 2022 yılında ünlü fenomen Ece Ronay ile evlenmiş, ancak bu evlilik 2023 yılının Mayıs ayında sonlanmıştır. Bu birliktelikten Miran adında bir oğulları olmuştur.

Yeni Sevgilisi Hakkında Bilinenler

Mehmet Bilir, boşanmanın ardından Ezgi Gizem ile yeni bir ilişkiye başlamıştır. İlişkileri sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyuna duyurulmuştur.