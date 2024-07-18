Mehmet Baykan’ın hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Mehmet Baykan kimdir? İşte detaylar…

Son günlerde vatandaşların merakla araştırdığı konulardan biri, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın kim olduğu. İşte Baykan'ın yaşamı ve siyasi kariyerine dair detaylar:

MEHMET BAYKAN KİMDİR?

Mehmet Baykan, 1964 yılında Konya'nın Taşkent ilçesinde doğdu. İş insanı, spor yöneticisi, bürokrat ve siyasetçi olarak tanınır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Baykan, avukatlık yapmaya başladıktan sonra siyasi ve spor alanında aktif rol aldı.

SPOR KARİYERİ

Baykan, uzun yıllar aile şirketinde gıda ve inşaat sektörlerinde çalıştıktan sonra spor yöneticiliği yapmaya başladı. Konya Taşkentspor Kulübü'nde yöneticilik yaparak başladığı spor yöneticiliği kariyerinde, Konya Futbol İl Temsilciliği ve Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevler üstlendi. Ayrıca, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Baykan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nda Genel Başkanlık yapmış ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından ödüllendirilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da çeşitli önemli görevler üstlenmiştir.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine Akıncılar Hareketi ve Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) ile başlayan Mehmet Baykan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adayı olarak gösterilmiş ve 2023 genel seçimlerinde Konya'dan milletvekili seçilmiştir. Meclis'te Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görev yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Divan Kurulu Başkanı olarak da görev yapmıştır.