Bir dönem Aslantuğ ile yaşadığı iddia edilen birliktelikle kamuoyunun ilgisini çeken Akpınar’ın kariyeri, özel yaşamı ve serveti merak konusu oldu. İşte Gözde Akpınar hakkında bilinenler…

İŞ DÜNYASINDAKİ YÜKSELİŞİ

1980 yılında İstanbul’da doğan Gözde Akpınar, boya sektörünün önde gelen isimlerinden Filli Boya’nın kurucusu Celal Akpınar’ın kızıdır. Eğitimine İstanbul Saint Joseph Lisesi’nde başlayan Akpınar, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme ve İktisat bölümlerinde tamamladı. Ardından İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde eğitim görerek çift diploma ile mezun oldu.

Akpınar, iş hayatına 2003 yılında aile şirketi Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.'de başladı. Babası Celal Akpınar’ın 2005 yılında vefat etmesinin ardından şirketin yönetiminde daha aktif rol üstlendi. 2008 yılında Betek Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Akpınar, erkek egemen bir sektörde liderliğiyle dikkat çekti.

FİLLİ BOYA SATIŞI VE GAİN PLATFORMU

2019 yılında Filli Boya, Japonya merkezli Nippon Paint Holdings Co. Ltd.’ye satıldı. Bu satışın ardından Gözde Akpınar, medya ve dijital içerik alanında yatırım kararı aldı. 2020 yılında kurduğu dijital yayın platformu GAİN, özellikle genç kullanıcılar arasında kısa sürede popülerlik kazandı. Platform; belgesel, özel yapım dizi ve sosyal içerikleriyle öne çıktı.

GAİN, 2023 yılında Rams Global tarafından satın alındı. Bu süreçte Akpınar hem girişimci kimliği hem de yatırım vizyonuyla öne çıktı.

KİŞİSEL HAYATI VE SERVETİ

Akpınar’ın net servetiyle ilgili resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, Filli Boya satışından elde edilen gelir ve GAİN yatırımları, onun yüksek düzeyde maddi varlığa sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda hayvan hakları ve kadın istihdamı alanında çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor. HAYTAP ve Haçiko gibi kuruluşlarla olan iş birlikleriyle tanınıyor.

MAGAZİN GÜNDEMİNDEKİ İDDİALAR

Mehmet Aslantuğ’un özel yaşamıyla ilgili çıkan haberlerde adı Gözde Akpınar ile anıldı. Ancak her iki taraf da bu iddiaları yalanladı. Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayatımda kimse yok, çıkan haberler asılsızdır” ifadelerine yer verdi.

Sanat ve doğaya olan ilgisiyle de bilinen Akpınar, sinema, resim, psikoloji, lego ve doğal yaşam fotoğrafçılığıyla ilgileniyor; aynı zamanda seyahat etmeyi de seviyor.