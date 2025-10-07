Mehmet Arslan Kimdir?

Mehmet Arslan, 3 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak atandı. Uzun yıllara dayanan mesleki tecrübesiyle tanınan Arslan, özellikle eğitim hizmetleri ve uluslararası görevlerde elde ettiği birikimle dikkat çekiyor.

Resmi Gazete’de Yayımlanan Atama Kararı İle

3 Ekim 2025 tarihli ve 2025/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığında üst düzey atamalar yapıldı. Bu karar doğrultusunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Mehmet Arslan atandı. Kararda, atamanın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca yapıldığı belirtildi. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri uyarınca Mehmet Arslan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak atanmıştır.”